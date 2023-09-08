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Комплекс "ШАРК" корегує удар GMLRS по ЗРК "Бук" росіян: ракети скачуть полями – відео видео

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 11:30
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На Запорізькому напрямку системи HIMARS за допомогою українських комплексів аеророзвідки "ШАРК" знищили та пошкодили п'ять бойових машин зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян. Відео вдалого відпрацювання по ворожих цілях публікує фонд "Повернись живим".

На ролику екіпаж "ШАРК" шукає у полях російські "Буки" та корегує по них удари HIMARS.

У першій частині відео видно, як по одному з ворожих ЗРК прилітає реактивний снаряд GMLRS, і "Бук" буквально "розриває" на частини: полем хаотично розлітаються його ракети.

Зазначено, що всього один комплекс аеророзвідки допоміг виявити, знищити або пошкодити п'ять бойових машин ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку.

ДОВІДКА. Дрон "ШАРК" може перебувати в повітрі до чотирьох годин, працює за діапазону температур від -15°C до +50°C і літає зі швидкістю до 150 км/год. Його камера з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом може вести адаптивний трекінг цілі навіть за швидкості об'єкта в 100 км/год.
  • 4 серпня 2023 року у Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній. 
  • Генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю.

Дивіться також: Удар GMLRS знищив у посадці транспорт російських операторів дронів Zala – відео

Мілана Головань
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війназапоріжжяЗРК БукпівденьHIMARSШАРК
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