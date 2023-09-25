Українська аеророзвідка показала кадри ураження спостережного пункту росіян на південному напрямку. По військовій цілі було завдано удару реактивним снарядом з установки М142 HIMARS.

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Яка бригада або підрозділ відпрацювали по російських "очах", не вказано, проте відомо, що це сталося на Запорізькому напрямку неподалік від тимчасово окупованого Токмака.

Кадри ураження спостережного пункту окупантів зафільмував український дрон. На ролику видно, як точно по цілі прилітає снаряд GMLRS. Наслідок роботи українських воїнів – зростання "гриба" з позиції ворога та розліт уламків по всьому периметру.

Начальник української розвідки Кирило Буданов вважає, що росіяни вже кинули останні резерви, щоб стримати український наступ.

18 вересня повідомлялося, що на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.

Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.

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