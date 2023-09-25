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Удар GMLRS "осліпив" окупантів: відео ураження спостережного пункту росіян на півдні видео

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25.09.2023, 10:23
Відео: соцмережі
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Українська аеророзвідка показала кадри ураження спостережного пункту росіян на південному напрямку. По військовій цілі було завдано удару реактивним снарядом з установки М142 HIMARS.

Яка бригада або підрозділ відпрацювали по російських "очах", не вказано, проте відомо, що це сталося на Запорізькому напрямку неподалік від тимчасово окупованого Токмака.

Кадри ураження спостережного пункту окупантів зафільмував український дрон. На ролику видно, як точно по цілі прилітає снаряд GMLRS. Наслідок роботи українських воїнів – зростання "гриба" з позиції ворога та розліт уламків по всьому периметру.

Дивіться також: Комплекс "ШАРК" корегує удар GMLRS по ЗРК "Бук" росіян: ракети скачуть полями – відео

Мілана Головань
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