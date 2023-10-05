Бойцы подразделения аэроразведки бригады оперативного назначения "Спартан" ударили реактивным снарядом с установки М142 HIMARS по вражеской самоходной артиллерийской установке 2С7 "Пион" на юге. Видео опубликовали в Facebook.

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Военные сообщили, что эпизод произошел 3 октября.

Кадры поражения российской САУ запечатлел украинский дрон: нацгвардейцы обнаружили между посадками вражеский "Пион", скорректировав на него реактивный боеприпас GMLRS.

На ролике показано, как беспилотник украинцев проследил за движущейся целью, и, дождавшись остановки, военные ударили по ней из HIMARS.

Следствие успешной атаки украинских бойцов – воспламенение САУ "Пион" и последующий ее взрыв.

Президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит оружия и боеприпасов создает сложности, но Украина на правильном пути для вытеснения РФ.

Спикер Оперативного командования "Юг" заявила, что переброска оккупантами кораблей-ракетоносителей в Новороссийск не обезопасит Украину от ударов, поскольку ракеты могут достать и оттуда.

На южных отрезках фронта есть продвижение Сил обороны от 100 до 600 метров, сообщил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

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