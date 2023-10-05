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Удар GMLRS спалив САУ "Піон" росіян на півдні: відео нацгвардійців видео

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 15:44
Відео: ВЧ 3017 Нацгвардії
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Бійці підрозділу аеророзвідки бригади оперативного призначення "Спартан" вдарили реактивним снарядом з установки М142 HIMARS по ворожій самохідній артилерійській установці 2С7 "Піон" на півдні. Відео опублікували у Facebook.

Військові повідомили, що епізод відбувся 3 жовтня.

Кадри ураження російської САУ зафільмував український дрон: нацгвардійці виявили між посадками ворожий "Піон", скорегувавши на нього реактивний боєприпас GMLRS.

На ролику показано, як безпілотник українців прослідкував за рухомою ціллю, і, дочекавшись зупинки, військові вдарили по ній із HIMARS.

Наслідок успішної атаки українських бійців — займання САУ "Піон" та подальший її вибух.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит зброї та боєприпасів створює складнощі, але Україна на правильному шляху для витіснення РФ.
  • Речниця Оперативного командування "Південь" заявила, що перекидання окупантами кораблів-ракетоносіїв до Новоросійська не убезпечить Україну від ударів, оскільки ракети можуть дістати й звідти. 
  • На південних відтинках фронту є просування Сил оборони від 100 до 600 метрів, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Дивіться також: Удар GMLRS "осліпив" окупантів: відео ураження спостережного пункту росіян на півдні

Мілана Головань
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війнапівденьHIMARSgmlrsСАУ Піон
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