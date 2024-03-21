Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили в Шевченковском районе Киева боевую часть ракеты Х-101 возле одного из жилых домов и изъяли ее. Соответствующие кадры опубликовало Министерство внутренних дел.

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Часть вражеской ракеты была безопасно изъята саперами из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС, после чего они транспортировали ее к месту ликвидации и уничтожили.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Также в ГСЧС рассказали, что после обнаружения боевой части ракеты правоохранители обеспечили перекрытие движения и вместе со спасателями эвакуировали жителей.

Фото последствий удара по Киеву можно посмотреть по ссылке. В общей сложности россияне запустили по столице 31 крылатую и баллистическую ракету, противовоздушная оборона сбила все цели.

Утром 21 марта россияне обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Есть падение обломков в нескольких районах, горят автомобили.

В результате ракетной атаки на Киев сгорел склад крупнейшего онлайн-ретейлера Украины Rozetka.

Также пострадал ряд предприятий пищевой промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность столицы.

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