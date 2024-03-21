Удар по Києву. Надзвичайники показали, як вилучили нерозірвану бойову частину Х-101 – відео
Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили у Шевченківському районі Києва бойову частину ракети Х-101 біля одного з житлових будинків та вилучили її. Відповідні кадри опублікувало Міністерство внутрішніх справ.
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Частину ворожої ракети було безпечно вилучено саперами з Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, після чого вони транспортували її до місця ліквідації та знищили.
Також у ДСНС розповіли, що після виявлення бойової частини ракети правоохоронці забезпечили перекриття руху та разом з рятувальниками евакуювали мешканців.
Фото наслідків удару по Києву можна переглянути за посиланням. Загалом росіяни запустили по столиці 31 крилату та балістичну ракету, протиповітряна оборона збила всі цілі.
- Зранку 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горять автомобілі.
- Унаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ритейлера України Rozetka.
- Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують харчову безпеку столиці.
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