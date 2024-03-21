Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили у Шевченківському районі Києва бойову частину ракети Х-101 біля одного з житлових будинків та вилучили її. Відповідні кадри опублікувало Міністерство внутрішніх справ.

Частину ворожої ракети було безпечно вилучено саперами з Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, після чого вони транспортували її до місця ліквідації та знищили.
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Також у ДСНС розповіли, що після виявлення бойової частини ракети правоохоронці забезпечили перекриття руху та разом з рятувальниками евакуювали мешканців.

Фото наслідків удару по Києву можна переглянути за посиланням. Загалом росіяни запустили по столиці 31 крилату та балістичну ракету, протиповітряна оборона збила всі цілі.

  • Зранку 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горять автомобілі.
  • Унаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ритейлера України Rozetka
  • Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують харчову безпеку столиці.

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