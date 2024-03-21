Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили у Шевченківському районі Києва бойову частину ракети Х-101 біля одного з житлових будинків та вилучили її. Відповідні кадри опублікувало Міністерство внутрішніх справ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Частину ворожої ракети було безпечно вилучено саперами з Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, після чого вони транспортували її до місця ліквідації та знищили.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Також у ДСНС розповіли, що після виявлення бойової частини ракети правоохоронці забезпечили перекриття руху та разом з рятувальниками евакуювали мешканців.

Фото наслідків удару по Києву можна переглянути за посиланням. Загалом росіяни запустили по столиці 31 крилату та балістичну ракету, протиповітряна оборона збила всі цілі.

Зранку 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горять автомобілі.

Унаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ритейлера України Rozetka.

Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують харчову безпеку столиці.

Дивіться також: Мобільна група Сухопутних військ збила російську крилату ракету з кулемета – відео