Силы спецопераций показали видео, как ударные дроны уничтожают российских оккупантов, которые пытались атаковать одну из позиций Сил обороны.
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ССО сообщают о восьмерых уничтоженных и двух раненых россиянах.
По данным военных, когда вражеские штурмовики атаковали позицию одного из украинских подразделений, операторы ССО сначала ударили по одной группе противника.
Когда к убитым и раненым россиянам добралась группа эвакуации, дроны нанесли удар и по ней. Спасать оккупантов отправилась следующая группа эвакуации, по которой ССО тоже ударили дроном-камикадзе.
- По данным Генштаба, россияне продолжают пытаться наступать на пяти направлениях и увеличивают численность личного состава на востоке.
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