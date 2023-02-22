Силы спецопераций показали видео, как ударные дроны уничтожают российских оккупантов, которые пытались атаковать одну из позиций Сил обороны.

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ССО сообщают о восьмерых уничтоженных и двух раненых россиянах.

По данным военных, когда вражеские штурмовики атаковали позицию одного из украинских подразделений, операторы ССО сначала ударили по одной группе противника.

Когда к убитым и раненым россиянам добралась группа эвакуации, дроны нанесли удар и по ней. Спасать оккупантов отправилась следующая группа эвакуации, по которой ССО тоже ударили дроном-камикадзе.

По данным Генштаба, россияне продолжают пытаться наступать на пяти направлениях и увеличивают численность личного состава на востоке.

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Оксана Житнюк

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