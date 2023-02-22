UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ударные дроны ССО уничтожили атакующих россиян, а потом и их группы эвакуации: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 19:25
Видео: ССО
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео

Силы спецопераций показали видео, как ударные дроны уничтожают российских оккупантов, которые пытались атаковать одну из позиций Сил обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ССО сообщают о восьмерых уничтоженных и двух раненых россиянах.

По данным военных, когда вражеские штурмовики атаковали позицию одного из украинских подразделений, операторы ССО сначала ударили по одной группе противника.

Когда к убитым и раненым россиянам добралась группа эвакуации, дроны нанесли удар и по ней. Спасать оккупантов отправилась следующая группа эвакуации, по которой ССО тоже ударили дроном-камикадзе.

Смотрите также: СБУ показала, как спецназовцы уничтожают технику оккупантов – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ссо дрон дрон-камикадзе
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 