Пострадавшие от неизвестного отравляющего вещества, которое российские оккупанты сбросили в Мариуполе, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает полк Нацгвардии "Азов" в Telegram.

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Отмечается, что контакт гражданских с ядовитым веществом был минимальным, поскольку эпицентр поражения был на определенном расстоянии от места нахождения людей. Немного ближе к нему находились военные. Состояние пострадавших – удовлетворительное.

Азов опубликовал видео с бойцом, который находится в умеренном состоянии, пострадавшими и медиками. Другие военные находятся под постоянным присмотром врачей. Среди гражданских самое тяжелое состояние – у пожилой женщины.

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Основная симптоматика: гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и жжение в области ротоглотки, слизистых участков глаза. Пострадавшие от вещества на видео рассказывают, что во время атаки видели белый туман, похожий на дым и сладковатый на вкус.

Обследовать место удара сейчас невозможно из-за вражеского огня, ведь россияне так продолжают скрывать собственные преступления, отмечают в Азове.

Сейчас известно, что враг применил ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия, говорят в полку. Из-за блокады города провести токсикологический анализ невозможно. Основная задача – следить за состоянием пострадавших и возможными последствиями отравления.

11 апреля полк Нацгвардии "Азов" сообщил, что армия РФ сбросила с беспилотника в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое привело к легочной недостаточности и другим симптомам у пострадавших. Пострадали трое бойцов.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что с партнерами срочно проверят эту информацию, а любое применение химоружия будет означать эскалацию конфликта.

В Пентагоне заявили, что пока не могут подтвердить применение химоружия, но это означало бы эскалацию и прямой вызов НАТО.

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Марк Сировой

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