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Маляр о Мариуполе: Это могли быть фосфорные боеприпасы, но информация еще проверяется

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 10:13
Маляр о Мариуполе: Это могли быть фосфорные боеприпасы, но информация еще проверяется - Фото
Анна Маляр (Фото - Facebook Маляр)

На данный момент информация о возможной химической атаке против украинских военнослужащих и гражданских в Мариуполе еще проверяется, однако, по предварительным данным, это могли быть фосфорные боеприпасы. Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

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"Мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что (применили оккупанты, – ред.). Но о предварительных данных могу говорить – есть все же скорее предположение, что это возможно были фосфорные боеприпасы", – сказала Маляр.

Она уточнила, что окончательная проверенная информация будет озвучена позже.

"Но нужно понимать, что риск применения химического оружия действительно существует, и он достаточно высокий", – добавила Маляр.

Вчера утром британская разведка заявила, что битва за Мариуполь усиливается, что повышает возможность применения фосфорных боеприпасов Россией.

Такие боеприпасы российские оккупанты уже неоднократно использовали на Донбассе: в Рубежном и Попасной Луганской области, а также в Марьинке Донецкой области.

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Оксана Житнюк
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