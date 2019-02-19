Украина призвала кинотеатры США не показывать фильм из РФ: видео

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Украина призвала кинотеатры США отказаться от проката фильма "Т-34", популяризирующего современную агрессию РФ в мире

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Посольство Украины в США призвало американские кинотеатры отказаться от проката российского пропагандистского фильма "Т-34", который популяризирует агрессию современной России в мире. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

"Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

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Ведомство отметило, что благодаря представителям украинской общины в США, фильм не покажут в ряде городов,  в частности в Сан-Франциско и в одном из кинотеатров Бостона.

Дипломаты призвали всех "присоединиться к совместным усилиям и обратиться в местные кинотеатры с призывом о запрете показа фильма".

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Сюжет пропагандистской ленты рассказывает о наступлении на Москву в ходе Второй мировой войны и советском танкисте-дилетанте, который побеждает немецких военных асов и вынуждает к дезертирству.

Рупор Кремля ТАСС пишет, что в РФ озадачены попытками украинской стороны противодействовать показу фильма и принимают контрмеры. Прокат "Т-34" в Северной Америке начался 17 февраля, завершить планируют 24 февраля. Россияне заявляют, что он будет показан в 24 кинотеатрах 20 городов США и Канады.

Организацией занимается группа компаний Киносфера.

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Теги: война, фильм, кинотеатр, агрессия рф, кинопрокат, т-34
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