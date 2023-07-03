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Украинские военные притворились россиянами, чтобы взять оккупантов в плен – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 20:27
Видео: соцсети
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Бойцы Сил обороны на одном из направлений встретили двух российских окупантов и притворились одними из них, чтобы взять врагов в плен. Видео операции распространили в соцсетях.

В ролике украинские военные вжились в роль "россиян" и переняли их манеру общения (используя слова-паразиты и нецензурную лексику) для правдоподобия. Один из воинов стоит рядом с оккупантами и спрашивает, не они ли "ДРГ украинское" и приказывает им сложить оружие.

Один из россиян отвечает "Конечно нет", одновременно отбрасывая автомат.

После этого украинский военный говорит, что "в селе есть еще укры, мы думали, что вы одни из них, чуть вас не раз*б*ли".

После того, как россияне остались без оружия, первая часть ролика обрывается и начинается вторая, на которой двух оккупантов уже взяли в плен.

"Вы поняли, где вы? Вы в плену", – говорит закадровый голос украинского военного.

  • 25 июня 2023 года бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео с россиянами, взятыми в плен под Бахмутом.

Смотрите также: Танк ворвался в посадку и в упор расстрелял позиции россиян. ВСУ набрали пленных – видео

Милана Головань
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