Бійці Сил оборони на одному із напрямків зустріли двох російських окупантів та видали себе за росіян, аби взяти ворогів у полон. Відео операції поширили у соцмережах.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У ролику українські військові вжилися у роль "росіян" та перейняли їхню манеру спілкування (використовуючи слова-паразити та нецензурну лексику) для правдоподібності. Один із воїнів стоїть поруч з окупантами та запитує, чи вони не "ДРГ украинское", і наказує їм скласти зброю.

Один із росіян відповідає "Конечно нет", водночас відкидаючи автомат.

Після цього український військовий каже, що "в селе есть еще укры, мы думали, что вы одни из них, чуть вас не раз*б*ли".

Після того, як росіяни залишилися без зброї, перша частина ролика обривається і починається друга, на якій двох окупантів вже взяли в полон.

"Вы поняли, где вы? Вы в плену", – говорить закадровий голос українського військового.

25 червня 2023 року бійці 3 окремої штурмової бригади показали відео з росіянами, взятими в полон під Бахмутом.

Дивіться також: Танк увірвався в посадку і впритул розстріляв позиції росіян. ЗСУ набрали полонених – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.