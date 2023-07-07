В сети появилось видео ноу-хау украинских "кустарных" оружейников — шесть автоматов Калашникова, соединенных радиально в одну систему, установленную на турель.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Получив от неизвестных умельцев такой "многоствольный пулемет", военнослужащие применили его против беспилотников.
В ролике попытка сбить дрон была неудачной.
Где и когда снято видео, неизвестно, по каким БПЛА работали – также.
- Только в начале июля 2023 года выяснилось, что авиагруппу РФ в мае в Брянской области РФ уничтожил комплекс Patriot.
- По данным Генштаба, Россия произвела 900 дронов-камикадзе "Ланцет", "осталось около 50".
- Смотрите видео с двух ракурсов, как пикирует на цель Shahed-136 в жилом квартале в Сумах. Тогда погибли и были ранены люди.
Смотрите видео: Американская РСЗО против российской: HIMARS сделал дуршлаг из "Торнадо"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии