В сети появилось видео ноу-хау украинских "кустарных" оружейников — шесть автоматов Калашникова, соединенных радиально в одну систему, установленную на турель.

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Получив от неизвестных умельцев такой "многоствольный пулемет", военнослужащие применили его против беспилотников.

В ролике попытка сбить дрон была неудачной.

Где и когда снято видео, неизвестно, по каким БПЛА работали – также.

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