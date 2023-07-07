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Украинские военные соединили шесть автоматов Калашникова — видео работы такого "минигана" видео

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 14:15
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В сети появилось видео ноу-хау украинских "кустарных" оружейников — шесть автоматов Калашникова, соединенных радиально в одну систему, установленную на турель.

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Получив от неизвестных умельцев такой "многоствольный пулемет", военнослужащие применили его против беспилотников.

В ролике попытка сбить дрон была неудачной.

Где и когда снято видео, неизвестно, по каким БПЛА работали – также.

Смотрите видео: Американская РСЗО против российской: HIMARS сделал дуршлаг из "Торнадо"

Евгений Пилипенко
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