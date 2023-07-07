У мережі з'явилося відео ноу-хау українських "кустарних" зброярів – шість автоматів Калашникова, радіально з'єднаних в одну систему, встановлену на турель.
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Отримавши від невідомих умільців такий "багатоствольний кулемет", військовослужбовці застосували його проти безпілотників.
У ролику спроба збити дрон була невдалою.
Де і коли знято відео, невідомо, по яких БПЛА працювали – також.
- Лише на початку липня 2023 року з'ясувалося, що авіагрупу РФ у травні у Брянській області РФ знищив комплекс Patriot.
- За даними Генштабу, Росія виробила 900 дронів-камікадзе "Ланцет", "залишилося близько 50".
- Дивіться відео з двох ракурсів, як пікірує на ціль Shahed-136 у житловому кварталі у Сумах. Тоді загинули та були поранені люди.
Дивіться відео: Американська РСЗВ проти російської: HIMARS зробив друшляк з "Торнадо"
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