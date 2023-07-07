У мережі з'явилося відео ноу-хау українських "кустарних" зброярів – шість автоматів Калашникова, радіально з'єднаних в одну систему, встановлену на турель.

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Отримавши від невідомих умільців такий "багатоствольний кулемет", військовослужбовці застосували його проти безпілотників.

У ролику спроба збити дрон була невдалою.

Де і коли знято відео, невідомо, по яких БПЛА працювали – також.

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