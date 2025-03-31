413 батальон "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружил и уничтожил в 25 километрах от линии фронта российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщила пресс-служба СБС.

По информации военных, оккупанты пытались спрятать "Солнцепек" в посадке. В начале видео можно увидеть, как украинские бойцы обнаруживают вражескую систему.

Далее следуют момент нанесения удара по "Солнцепеку", который снимал дрон с тепловизионной камерой, взрыв и его последствия.

Российская армия использует "Солнцепек" для нанесения ударов по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре, а взрывная волна от попадания его ракет уничтожает все в радиусе поражения, объясняют военные.

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – тяжелая огнеметная система, которую российская армия взяла на вооружение в 2001 году. Она имеет 24 направляющие и выполнена на шасси танка. Стреляет "Солнцепек" неуправляемыми термобарическими ракетами калибра 220 мм и с дальностью полета до шести километров.