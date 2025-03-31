Українські військові знищили російський "Сонцепьок" за 25 км від лінії фронту – відео
413 батальйон "Рейд" Сил безпілотних систем виявив та знищив за 25 кілометрів від лінії фронту російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок". Про це повідомила пресслужба СБС.
За інформацією військових, окупанти намагались сховати "Сонцепьок" у посадці. На початку відео можна побачити, як українські бійці виявляють ворожу систему.
Далі йдуть момент завдання удару по "Сонцепьоку", який знімав дрон з тепловізійною камерою, вибух та його наслідки.
Російська армія використовує "Сонцепьок" для завдання ударів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі, а вибухова хвиля від влучання його ракет знищує все в радіусі ураження, пояснюють військові.
ДОВІДКА. ТОС-1А "Сонцепьок" – важка вогнеметна система, яку російська армія взяла на озброєння у 2001 році. Вона має 24 напрямні та виконана на шасі танка. Стріляє "Сонцепьок" некерованими термобаричними ракетами калібру 220 мм і з дальністю польоту до шести кілометрів.
- 18 грудня 2023 року ССО опублікували відео знищення системи ТОС-1А "Сонцепьок" біля Кринок на Херсонщині.
- 9 січня 2024 року Сухопутні війська повідомили про знищення "Сонцепьока" під Авдіївкою в Донецькій області.