413 батальйон "Рейд" Сил безпілотних систем виявив та знищив за 25 кілометрів від лінії фронту російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок". Про це повідомила пресслужба СБС.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За інформацією військових, окупанти намагались сховати "Сонцепьок" у посадці. На початку відео можна побачити, як українські бійці виявляють ворожу систему.

Далі йдуть момент завдання удару по "Сонцепьоку", який знімав дрон з тепловізійною камерою, вибух та його наслідки.

Російська армія використовує "Сонцепьок" для завдання ударів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі, а вибухова хвиля від влучання його ракет знищує все в радіусі ураження, пояснюють військові.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Сонцепьок" – важка вогнеметна система, яку російська армія взяла на озброєння у 2001 році. Вона має 24 напрямні та виконана на шасі танка. Стріляє "Сонцепьок" некерованими термобаричними ракетами калібру 220 мм і з дальністю польоту до шести кілометрів.