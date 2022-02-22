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Украинский беспилотник-разведчик Gekata прошел испытания в критических условиях – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 11:30
Фото - ГУР
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Вторые летные испытания комплекса радиотехнической разведки на борту беспилотника Gekata в условиях чрезвычайной ситуации прошли успешно. Об этом сообщает ГУР Минобороны.

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"Испытания прошли успешно, и в соответствии с планом нам удалось зафиксировать все необходимые для дальнейшей работы характеристики", – сказано в сообщении компании-производителя.

Уточняется, что главная цель вторых испытаний Gekata – установить условия эксплуатации комплекса в критической ситуации, чтобы полученные результаты применять в работе. Дрон поднимался в воздух для обнаружения радиоизлучающих целей на расстоянии в сотни километров.

Основа комплекса Gekata – 10-килограммовый контейнер с оборудованием для ведения радиотехнической разведки, устанавливаемый на дрон PD-2 от Ukrspecsystems.

Возможности беспилотника Gekata позволяют отслеживать одновременно до 200 целей и передавать информацию о них в режиме онлайн или накапливать на внутренних носителях.

Фото – ГУР

Скриншот Facebook
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Яна Катасонова
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дрон минобороны разведка гур беспилотник Gekata
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