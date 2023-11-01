Украинские воины поразили дорогостоящую российскую радиорелейную станцию 48Я6-К1 "Подлет" в Белгородской области. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что бойцы ГУР вместе с воинами Сил специальных операций и 1 отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна обнаружили и поразили дорогостоящую станцию "Подлет".

Это оборудование враг использует для обнаружения воздушные цели на малых и предельно малых высотах.

Объект был поврежден в приграничной зоне вблизи поселка Красная Поляна Шебекинского района Белгородской области.

Станция была выведена из строя, оккупанты понесли потери в личном составе.

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