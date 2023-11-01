Українські воїни уразили дорогу російську радіорелейну станцію 48Я6-К1 "Подлет" у Бєлгородській області. Відповідне відео опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
Розвідники заявляють, що бійці ГУР разом із воїнами Сил спеціальних операцій та 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна виявили та вразили дороговартісну станцію "Подлет".
Це обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах.
Об'єкт було пошкоджено у прикордонній зоні поблизу селища Червона Поляна Шебекинського району Бєлгородської області.
Станцію було виведено з ладу, окупанти зазнали втрат в особовому складі.
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