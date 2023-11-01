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Український спецназ уразив дороговартісну станцію "Подлет" під Бєлгородом — відео влучання від ГУР видео

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 13:16
Станція "Подлет" після удару
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Українські воїни уразили дорогу російську радіорелейну станцію 48Я6-К1 "Подлет" у Бєлгородській області. Відповідне відео опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Розвідники заявляють, що бійці ГУР разом із воїнами Сил спеціальних операцій та 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна виявили та вразили дороговартісну станцію "Подлет".

Це обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах.

Об'єкт було пошкоджено у прикордонній зоні поблизу селища Червона Поляна Шебекинського району Бєлгородської області.

Станцію було виведено з ладу, окупанти зазнали втрат в особовому складі.

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Дмитро Гриниченко
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