Українські воїни уразили дорогу російську радіорелейну станцію 48Я6-К1 "Подлет" у Бєлгородській області. Відповідне відео опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

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Розвідники заявляють, що бійці ГУР разом із воїнами Сил спеціальних операцій та 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна виявили та вразили дороговартісну станцію "Подлет".

Це обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах.

Об'єкт було пошкоджено у прикордонній зоні поблизу селища Червона Поляна Шебекинського району Бєлгородської області.

Станцію було виведено з ладу, окупанти зазнали втрат в особовому складі.

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