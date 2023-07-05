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Укрытия, новые санкции, защита АЭС: Зеленский провел три совещания, обещает решения видео

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 19:30
Видео: Офис президента
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Сегодня, 5 июля, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, совещание по поводу подготовки новых санкций и совещание насчет проблем обустройства укрытий в Украине. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

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На Ставке, по словам Зеленского, обсуждались вопросы безопасности стратегических объектов – украинских атомных станций.

"Были соответствующие доклады, соответствующие решения и – очень важно – контроль за исполнением решений", – отметил президент.

Он также подчеркнул, что Украина максимально контактирует с партнерами для того, чтобы ни у кого в мире не было "даже малейшего дефицита информации о ситуации на Запорожской АЭС и созданных Россией угрозах".

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"Второе важное, что было сегодня. Готовим новые санкции, санкционные шаги нашего государства, и сегодня провел совещание по этому поводу с первым вице-премьер-министром Свириденко и секретарем СНБО Даниловым. Решения – вскоре", – сказал президент.

Зеленский провел отдельное совещание по ситуации с укрытиями в разных областях. Докладывали министр стратегпрома Александр Камышин, профильный заместитель руководителя Офиса по региональной политике Алексей Кулеба.

"К сожалению, в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий… После всего. Государство не будет терпеть такого бездействия. И это – ответственность местных руководителей. Ресурс у местных властей в стране на укрытия есть", – заявил президент.

  • Заседание Ставки 5 июля проводилось в расширенном формате. Кроме того, было решено продолжать наращивать собственное производство военной техники и боеприпасов.
Оксана Житнюк
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