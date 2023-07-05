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Укриття, нові санкції, захист АЕС: Зеленський провів три наради, обіцяє рішення видео

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 19:30
Відео: Офіс президента
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Сьогодні, 5 липня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, нараду щодо підготовки нових санкцій та нараду щодо проблеми облаштування укриттів в Україні. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

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На Ставці, за словами Зеленського, обговорювались питання безпеки стратегічних обʼєктів – українських атомних станцій.

"Були відповідні доповіді, відповідні рішення і – дуже важливо – контроль за виконанням рішень", – зазначив президент.

Він також наголосив, що Україна максимально контактує з партнерами для того, щоб ні в кого у світі не було "навіть найменшого дефіциту інформації щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз".

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"Друге важливе, що було сьогодні. Готуємо нові санкції, санкційні кроки нашої держави, і сьогодні провів нараду щодо цього з першою віцепрем'єркою Свириденко та секретарем РНБО Даніловим. Рішення – незабаром", – сказав президент.

Зеленський провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних регіонах. Доповідали міністр стратегпрому Олександр Камишін, профільний заступник керівника Офісу щодо регіональної політики Олексій Кулеба.

"На жаль, у різних містах України й досі є значна неготовність укриттів… Після всього. Держава не терпітиме такої бездіяльності. І це – відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади в країні на укриття є", – заявив президент.

  • Засідання Ставки 5 липня проводилось у розширеному форматі. Водночас було вирішено продовжувати нарощувати власне виробництво військової техніки та боєприпасів. 
Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийсанкціївійнаАЕСукриттяставка
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