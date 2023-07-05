Запорізька АЕС. У МОЗ розповіли, що робити, якщо радіаційна аварія застала на вулиці

У міністерстві охорони здоров'я розповіли, що робити українцям, якщо радіаційна аварія застала їх на вулиці. Відповідні рекомендації оприлюднила прес-служба відомства.

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На тлі загрози можливого терористичного акту росіян на Запорізькій атомній електростанції МОЗ опублікувало такий алгоритм:

— Необхідно терміново захистити органи дихання, для цього підійде підручна тканина, складена в декілька шарів, або захисна маска. Це допоможе частково зменшити потрапляння радіоактивного пилу в організм;

— Якнайшвидше зайти до приміщення. Ідеальний варіант — великі будівлі з товстими стінами та мінімальною кількістю вікон;

— Перед входом у приміщення, по можливості, варто обережно зняти верхній шар одягу — це допоможе усунути значну частину радіоактивного забруднення;

— Переконатися, що у приміщенні щільно зачинені вікна та двері, а також вентиляція;

— Обов'язково прийняти душ або обтерти тіло вологими серветками. Радіаційне забруднення осідає на волоссі, а тому варто помити голову;

— Якщо в момент аварії на вулиці перебували домашні тварини, їх також потрібно помити або, як мінімум, обробити вологими серветками.

Відомство заявляє, що перший радіоактивний пил почне осідати протягом години після можливої аварії, а тому краще не залишати приміщення до офіційного оголошення влади. Це стосується, зокрема, спроб евакуації на машинах.

МОЗ підкреслює, що перші години після аварії найбільш небезпечні, оскільки в повітрі осідатиме забруднений радіацією пил.

Йодид калію слід приймати лише у разі рекомендації від влади.

"Головне — не панікуйте і не залишайте приміщення. Починайте евакуацію тільки після офіційного дозволу влади. Якщо ви евакуюєтесь власним автомобілем, слідкуйте за вказівками рятувальників і дотримуйтесь виключно рекомендованих маршрутів", — сказано у повідомленні.

Що робити у разі вибуху на Запорізькій АЕС: інструкція від Міністерства охорони здоров'я.

Збройні Сили офіційно повідомили, що окупанти можуть готувати найближчим часом провокацію на території Запорізької атомної електростанції. Зазначається, що загарбники розмістили "сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої" на даху третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС. Підрив цих предметів не має пошкодити енергоблоки, але може створити "картинку" обстрілів з боку України.

22 червня президент Зеленський з посиланням на розвідку повідомляв, що РФ розглядає вчинення теракту на Запорізькій АЕС.

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