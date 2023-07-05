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Запорізька АЕС. У МОЗ розповіли, що робити, якщо радіаційна аварія застала на вулиці

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 13:41
Запорізька АЕС. У МОЗ розповіли, що робити, якщо радіаційна аварія застала на вулиці - Фото
Запорізька АЕС (Фото: EPA)

У міністерстві охорони здоров'я розповіли, що робити українцям, якщо радіаційна аварія застала їх на вулиці. Відповідні рекомендації оприлюднила прес-служба відомства.

На тлі загрози можливого терористичного акту росіян на Запорізькій атомній електростанції МОЗ опублікувало такий алгоритм:

— Необхідно терміново захистити органи дихання, для цього підійде підручна тканина, складена в декілька шарів, або захисна маска. Це допоможе частково зменшити потрапляння радіоактивного пилу в організм;

— Якнайшвидше зайти до приміщення. Ідеальний варіант — великі будівлі з товстими стінами та мінімальною кількістю вікон;

— Перед входом у приміщення, по можливості, варто обережно зняти верхній шар одягу — це допоможе усунути значну частину радіоактивного забруднення;

— Переконатися, що у приміщенні щільно зачинені вікна та двері, а також вентиляція;

— Обов'язково прийняти душ або обтерти тіло вологими серветками. Радіаційне забруднення осідає на волоссі, а тому варто помити голову;

— Якщо в момент аварії на вулиці перебували домашні тварини, їх також потрібно помити або, як мінімум, обробити вологими серветками.

Відомство заявляє, що перший радіоактивний пил почне осідати протягом години після можливої аварії, а тому краще не залишати приміщення до офіційного оголошення влади. Це стосується, зокрема, спроб евакуації на машинах.

МОЗ підкреслює, що перші години після аварії найбільш небезпечні, оскільки в повітрі осідатиме забруднений радіацією пил.

Йодид калію слід приймати лише у разі рекомендації від влади.

"Головне — не панікуйте і не залишайте приміщення. Починайте евакуацію тільки після офіційного дозволу влади. Якщо ви евакуюєтесь власним автомобілем, слідкуйте за вказівками рятувальників і дотримуйтесь виключно рекомендованих маршрутів", — сказано у повідомленні.

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Дмитро Гриниченко
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тероризмвійнарадіаціямінздравЗапорізька АЕС
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