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Запорожская АЭС. В МОЗ рассказали, что делать, если радиационная авария застала на улице

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 13:41
Запорожская АЭС. В МОЗ рассказали, что делать, если радиационная авария застала на улице - Фото
Запорожская АЭС (Фото: EPA)

В министерстве здравоохранения рассказали, что делать украинцам, если радиационная авария застала их на улице. Соответствующие рекомендации опубликовала пресс-служба ведомства.

На фоне угрозы возможного террористического акта россиян на Запорожской атомной электростанции Минздрав опубликовал следующий алгоритм:
— Необходимо срочно защитить органы дыхания, для этого подойдет подручная ткань, сложенная в несколько слоев, или защитная маска. Это поможет частично уменьшить попадание радиоактивной пыли в организм;
— Как можно скорее зайти в помещение. Идеальный вариант — большие здания с толстыми стенами и минимальным количеством окон;
— Перед входом в помещение, по возможности, стоит осторожно снять верхний слой одежды — это поможет устранить значительную часть радиоактивного загрязнения;
— Убедиться, что в помещении плотно закрыты окна и двери, а также вентиляция;
— Обязательно принять душ или обтереть тело влажными салфетками. Радиационное загрязнение оседает на волосах, а поэтому стоит помыть голову;

— Если в момент аварии на улице находились домашние животные, то их также нужно помыть или, как минимум, обработать влажными салфетками.
Ведомство заявляет, что первая радиоактивная пыль начнет оседать в течение часа после возможной аварии, а поэтому лучше не покидать помещение до официального объявления властей. Это касается, в частности, попыток эвакуации на машинах.
МОЗ подчеркивает, что первые часы после аварии наиболее опасны, поскольку в воздухе будет оседать загрязненная радиацией пыль. 
Йодид калия следует принимать только в случае рекомендации от властей. 
"Главное — не паникуйте и не покидайте помещение. Приступайте к эвакуации только после официального разрешения властей. Если вы производите эвакуацию собственным автомобилем, следите за указаниями спасателей и следуйте исключительно по рекомендованным маршрутам", — сказано в сообщении.
  • Что делать в случае взрыва на Запорожской АЭС: инструкция от Министерства здравоохранения.

Читайте также: Запорожская АЭС. Данилов: Сам факт теракта будет считаться применением ядерного оружия

Дмитрий Гриниченко
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