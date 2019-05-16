"Уверены, что нам удастся". Вакарчук – о походе на выборы: видео

Люди из команды музыканта Святослава Вакарчука, с которыми он собирается идти на выборы, не такие же, как те, которые "сейчас сидят под куполом". Об этом Вакарчук заявил журналистам после презентации своей партии Голос.

"Я видел людей, которые сидят под куполом. Поверьте, люди, которые стоят на сцене (из команды Вакарчука – ред.) – это совсем другие люди", - сказал он. "Именно поэтому, мы уверены, что нам удастся", - подчеркнул он.

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Вакарчук добавил, что "удастся" только тогда, когда все украинцы будут хотеть перемен и поддерживать те изменения, которые, в частности, предлагает его партия.

Музыкант также заявил, что у них "большая, сильная и слаженная команда".

"Мы видиим своей задачей создание новой политики, а старая политика должна уйти", - сказал Вакарчук.

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Сегодня, 16 мая, Вакарчук объявил о формировании политической партии Голос. По его словам, Рада превратилась "в токсичное болото, которое засасывает наше будущее". Позиция новой политической силы, как описал ее Вакарчук включает в себя следующее: интересы граждан Украины - прежде всего; выбор Украины - Европа; закон один для всех; свободная экономика без олигархов; власть подотчетна гражданам Украины.

Он также представил часть своей команды.

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Видео: Дмитрий Бобрицкий/LIGA.net