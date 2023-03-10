UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Бахмуте уничтожен памятник самолету МиГ-17, который стал символом обороны города — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 12:43
Уничтоженный памятник самолету в Бахмуте (Фото: скриншот с видео)
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

В Бахмуте был уничтожен советский памятник самолету МиГ-17, ставший одним из символов обороны города. Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, памятник самолету на выезде из Бахмута был подорван.

Монумент был расположен на южной окраине города на дороге в сторону Часового Яра.

За время обороны Бахмута и ожесточенных боев самолет стал одним из символов защиты города от российских оккупантов, возле него часто фотографировались и записывали обращения украинские воины.

Памятник стоял возле сквера "Дружба" (Карта: googlemaps)

Читайте также: Силы обороны не дали россиянам окружить Бахмут, но ситуация тяжелая и динамичная – Сырский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбассбахмут
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 