В Бахмуте был уничтожен советский памятник самолету МиГ-17, ставший одним из символов обороны города. Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, памятник самолету на выезде из Бахмута был подорван.

Монумент был расположен на южной окраине города на дороге в сторону Часового Яра.

За время обороны Бахмута и ожесточенных боев самолет стал одним из символов защиты города от российских оккупантов, возле него часто фотографировались и записывали обращения украинские воины.

6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.

Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ. Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.

Генсек НАТО Столтенберг заявил о возможном падении Бахмута в ближайшие дни. В ВСУ в ответ напомнили, что последняя война, к которой Альянс имел непосредственное отношение, была в бывшей Югославии.

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