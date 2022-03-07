На территории Беларуси, подконтрольной враждебному Украине режиму Александра Лукашенко, начался третий раунд переговоров украинской делегации с делегацией страны-оккупанта России. Соответствующее видео из Беловежской пущи выложил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Составы переговорных групп прежние.

Украину представляют Подоляк, глава фракции партии Слуга народа в Раде Давид Арахамия и министр обороны Алексей Резников.

"С минуты на минуту начнем диалог с представителями страны, которая до сих пор считает, что в 21 веке можно силой выбить какие-то результаты надолго. Мы попытаемся доказать, что это не так. Это первое. И второе – прошу вас не обращайте внимания на все эти фейки с какими-то фамилиями – Янукович, Бойко, я не знаю, кого они еще хотят там назначить спецпредставителями по Украине, типа Мураева или Кивы. Все будет так, как нужно Украине, и так, как нужно нашим людям, которые уже доказали, что страна побеждает. Спасибо", – сказал советник главы ОП.

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Евгений Пилипенко

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