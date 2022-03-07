На территории Беларуси, подконтрольной враждебному Украине режиму Александра Лукашенко, начался третий раунд переговоров украинской делегации с делегацией страны-оккупанта России. Соответствующее видео из Беловежской пущи выложил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Составы переговорных групп прежние.
Украину представляют Подоляк, глава фракции партии Слуга народа в Раде Давид Арахамия и министр обороны Алексей Резников.
"С минуты на минуту начнем диалог с представителями страны, которая до сих пор считает, что в 21 веке можно силой выбить какие-то результаты надолго. Мы попытаемся доказать, что это не так. Это первое. И второе – прошу вас не обращайте внимания на все эти фейки с какими-то фамилиями – Янукович, Бойко, я не знаю, кого они еще хотят там назначить спецпредставителями по Украине, типа Мураева или Кивы. Все будет так, как нужно Украине, и так, как нужно нашим людям, которые уже доказали, что страна побеждает. Спасибо", – сказал советник главы ОП.
- В четыре часа утра 24 февраля 2022 года российский президент Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ "сложить оружие".
- Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении.
- Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля, на пятый день полномасштабной войны России против Украины. Вот его итоги. Второй раунд прошел 3 марта.
- 4 марта Подоляк заявил, что президент Зеленский не пойдет на уступки, которые могли бы унизить борьбу украинцев.
- Сегодня Турция заявила, что 10 марта будет встреча главы МИД Кулебы с российским министром Лавровым. В МИД заявили, что работают над этим.
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