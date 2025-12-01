Во временно оккупированном Бердянске разведка прервала разговор оккупантов взрывом – россияне понесли потери. Видео работы показали в Главном управлении разведки.

19 ноября в 22:20 по киевскому времени на въезде во временно оккупированный Бердянск под пропагандистским билбордом скопились российские захватчики. Вскоре прогремел мощный взрыв.

В результате успешной операции разведки совместно с движением сопротивления были убиты пятеро российских оккупантов, еще четверо – ранены и находятся в тяжелом состоянии. Одновременно были повреждены два пикапа и бронеавтомобиль "Тигр".

"Грохот в Бердянске поднял переполох – на место уничтожения российских оккупантов нагнали скорые и пожарные машины", – сообщили в разведке.