В Бердянске ГУР и партизаны взорвали пятерых россиян и повредили их автомобили – видео
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Во временно оккупированном Бердянске разведка прервала разговор оккупантов взрывом – россияне понесли потери. Видео работы показали в Главном управлении разведки.
19 ноября в 22:20 по киевскому времени на въезде во временно оккупированный Бердянск под пропагандистским билбордом скопились российские захватчики. Вскоре прогремел мощный взрыв.
В результате успешной операции разведки совместно с движением сопротивления были убиты пятеро российских оккупантов, еще четверо – ранены и находятся в тяжелом состоянии. Одновременно были повреждены два пикапа и бронеавтомобиль "Тигр".
"Грохот в Бердянске поднял переполох – на место уничтожения российских оккупантов нагнали скорые и пожарные машины", – сообщили в разведке.
- 30 ноября ГУР сообщило подробности еще одной операции в Бердянске. Кадыровцы из "Ахмата" торговали соляркой на местной трассе – их точку сбыта дважды взорвали.
- Перед этим в октябре разведка и движение сопротивления ликвидировали российских десантников в Ставрополе.
