"Кадыровцы" торговали соляркой на трассе под Бердянском. ГУР взорвало точку сбыта - видео
Во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области движение сопротивления вместе с разведкой взорвали российских захватчиков из подразделения "Ахмат" – они понесли потери. Об этом сообщило Главное управление разведки.
Взрывы прогремели 29 ноября. Перед этим украинские партизаны выяснили, что "кадыровцы" организовали схему торговли краденым горючим - соляркой. Они продавали ее в одной и той же точке на трассе под Бердянском.
Место "торговли" было заминировано, а в момент концентрации "оккупантов-коррупционеров" было осуществлено два подрыва. В результате первого взрыва началась паника - кто уцелел, тот убежал. Впоследствии на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап - тогда произошел второй подрыв.
В результате работы были успешно поражены два авто "кадыровцев", а потери среди оккупантов уточняются.
- 29 октября в России подорвали подполковника ОМОНа, причастного к военным преступлениям в Украине.
- В тот же день под Токмаком движение сопротивления пустил под откос поезд оккупантов с военным грузом.
- 14 ноября произошел взрыв на Транссибирской магистрали РФ. Разведка заблокировала ключевую логистическую артерию Кремля.
