Во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области движение сопротивления вместе с разведкой взорвали российских захватчиков из подразделения "Ахмат" – они понесли потери. Об этом сообщило Главное управление разведки.

Взрывы прогремели 29 ноября. Перед этим украинские партизаны выяснили, что "кадыровцы" организовали схему торговли краденым горючим - соляркой. Они продавали ее в одной и той же точке на трассе под Бердянском.

Место "торговли" было заминировано, а в момент концентрации "оккупантов-коррупционеров" было осуществлено два подрыва. В результате первого взрыва началась паника - кто уцелел, тот убежал. Впоследствии на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап - тогда произошел второй подрыв.

В результате работы были успешно поражены два авто "кадыровцев", а потери среди оккупантов уточняются.