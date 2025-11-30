У тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області рух опору разом із розвідкою підірвали російських загарбників із підрозділу "Ахмат" – вони зазнали втрат. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Вибухи пролунали 29 листопада. Перед цим українські партизани з’ясували, що "кадировці" організували схему торгівлі краденим пальним – соляркою. Вони продавали її в одній і тій же точці на трасі під Бердянськом.

Місце "торгівлі" було заміноване, а в момент концентрації "окупантів-корупціонерів" було здійснено два підриви. Внаслідок першого вибуху почалася паніка – хто вцілів, той утік. Згодом на порожнє місце махінацій з дизпаливом прибув ще один ворожий пікап – тоді стався другий підрив.

В результаті роботи були успішно уражені два авто "кадирівців", а втрати серед окупантів уточнюються.