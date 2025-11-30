"Кадировці" торгували соляркою на трасі під Бердянськом. ГУР підірвало точку збуту – відео
У тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області рух опору разом із розвідкою підірвали російських загарбників із підрозділу "Ахмат" – вони зазнали втрат. Про це повідомило Головне управління розвідки.
Вибухи пролунали 29 листопада. Перед цим українські партизани з’ясували, що "кадировці" організували схему торгівлі краденим пальним – соляркою. Вони продавали її в одній і тій же точці на трасі під Бердянськом.
Місце "торгівлі" було заміноване, а в момент концентрації "окупантів-корупціонерів" було здійснено два підриви. Внаслідок першого вибуху почалася паніка – хто вцілів, той утік. Згодом на порожнє місце махінацій з дизпаливом прибув ще один ворожий пікап – тоді стався другий підрив.
В результаті роботи були успішно уражені два авто "кадирівців", а втрати серед окупантів уточнюються.
- 29 жовтня у Росії підірвали підполковника ОМОНу, причетного до воєнних злочинів в Україні.
- Того ж дня під Токмаком рух опору пустив під укіс поїзд окупантів з військовим вантажем.
- 14 листопада стався вибух на Транссибірській магістралі РФ. Розвідка заблокувала ключову логістичну артерію Кремля.
