Вибух на Транссибі. ГУР заблокувало ключову логістичну артерію Кремля – відео
На Транссибірській магістралі в Хабаровському краї РФ стався вибух, який паралізував рух вантажних потягів на одному з найважливіших напрямків постачання для російської армії. Інцидент стався 13 листопада поблизу населеного пункту Сосновка, повідомляє Головне управління розвідки.
Це була спеціальна операція ГУР МО. Внаслідок підриву з рейок зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно, що призвело до блокування руху на центральній транспортній артерії, через яку Росія перевозить зокрема й боєприпаси, отримані з території Північної Кореї.
Сама магістраль має протяжність від Москви до Владивостока. Диверсія сталася біля Хабаровська у момент наближення ешелону завдяки закладеним вибуховим пристроям з дистанційним управлінням.
РосЗМІ повідомили про гуркіт та роботу екстрених служб, однак місцева влада традиційно все заперечує та прикривається "ремонтними роботами".
- 11 листопада в результаті атаки Саратова в місті виникла пожежа. Пізніше Генштаб підтвердив удари по Саратовському НПЗ.
- 12 листопада був атакований завод "Ставролен" у Саратовському краї.
- 13 листопада дрони атакували Орел. У місті було чутно вибухи, повідомлялось про пожежу.
- 14 листопада дрони атакували декілька російських міст. Під атакою перебували Новоросійськ, Саратов, Волгоградська область, в результаті чого пошкоджено нафтобазу на перевалковому комплексі "Шесхаріс".
