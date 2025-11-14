Вибух на Транссибі. ГУР заблокувало ключову логістичну артерію Кремля – відео

На Транссибірській магістралі в Хабаровському краї РФ стався вибух, який паралізував рух вантажних потягів на одному з найважливіших напрямків постачання для російської армії. Інцидент стався 13 листопада поблизу населеного пункту Сосновка, повідомляє Головне управління розвідки.

Це була спеціальна операція ГУР МО. Внаслідок підриву з рейок зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно, що призвело до блокування руху на центральній транспортній артерії, через яку Росія перевозить зокрема й боєприпаси, отримані з території Північної Кореї.

Сама магістраль має протяжність від Москви до Владивостока. Диверсія сталася біля Хабаровська у момент наближення ешелону завдяки закладеним вибуховим пристроям з дистанційним управлінням.

РосЗМІ повідомили про гуркіт та роботу екстрених служб, однак місцева влада традиційно все заперечує та прикривається "ремонтними роботами".

Сосновка на мапі DeepState