Взрыв на Транссибе. ГУР заблокировало ключевую логистическую артерию Кремля – видео

На Транссибирской магистрали в Хабаровском крае РФ произошел взрыв, который парализовал движение грузовых поездов на одном из важнейших направлений снабжения для российской армии. Инцидент произошел 13 ноября вблизи населенного пункта Сосновка, сообщает Главное управление разведки.

Это была специальная операция ГУР МО. В результате подрыва с рельсов сошел грузовой поезд, повреждено железнодорожное полотно, что привело к блокированию движения на центральной транспортной артерии, через которую Россия перевозит в том числе и боеприпасы, полученные с территории Северной Кореи.

Сама магистраль имеет протяженность от Москвы до Владивостока. Диверсия произошла возле Хабаровска в момент приближения эшелона благодаря заложенным взрывным устройствам с дистанционным управлением.

РосСМИ сообщили о грохоте и работе экстренных служб, однако местные власти традиционно все отрицают и прикрываются "ремонтными работами".

Сосновка на карте DeepState