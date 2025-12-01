У тимчасово окупованому Бердянську розвідка перервала розмову окупантів вибухом – росіяни зазнали втрат. Відео роботи показали в Головному управлінні розвідки.

19 листопада о 22:20 за київським часом на в’їзді до тимчасово окупованого Бердянська під пропагандистським білбордом скупчилися російські загарбники. Невдовзі пролунав потужний вибух.

Унаслідок успішної операції розвідки сумісно з рухом опору були вбиті п'ятеро російських окупантів, ще четверо – поранені та перебувають у важкому стані. Разом із цим були пошкоджені два пікапи й бронеавтомобіль "Тигр".

"Гуркіт у Бердянську зчинив переполох – на місце знищення російських окупантів нагнали швидкі та пожежні автівки", – повідомили у розвідці.