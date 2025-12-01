У Бердянську ГУР і партизани підірвали п'ятьох росіян та пошкодили їхні авто – відео
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У тимчасово окупованому Бердянську розвідка перервала розмову окупантів вибухом – росіяни зазнали втрат. Відео роботи показали в Головному управлінні розвідки.
19 листопада о 22:20 за київським часом на в’їзді до тимчасово окупованого Бердянська під пропагандистським білбордом скупчилися російські загарбники. Невдовзі пролунав потужний вибух.
Унаслідок успішної операції розвідки сумісно з рухом опору були вбиті п'ятеро російських окупантів, ще четверо – поранені та перебувають у важкому стані. Разом із цим були пошкоджені два пікапи й бронеавтомобіль "Тигр".
"Гуркіт у Бердянську зчинив переполох – на місце знищення російських окупантів нагнали швидкі та пожежні автівки", – повідомили у розвідці.
- 30 листопада ГУР повідомило подробиці ще однієї операції в Бердянську. Кадировці з "Ахмату" торгували соляркою на місцевій трасі – їхню точку збуту двічі підірвали.
- Перед цим у жовтня розвідка та рух опору ліквідували російських десантників у Ставрополі.
