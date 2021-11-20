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В Харькове выпустились 24 офицера. Они стали специалистами по Bayraktar: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2021, 21:44
БПЛА Bayraktar TB2 (Фото: АрмияИнформ)
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В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба состоялся выпуск офицеров летного факультета. 24 выпускника стали специалистами по Bayraktar, сообщается в видеосюжете Военного телевидения.

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Выпускники займут офицерские должности в частях беспилотной авиации Воздушных сил ВСУ. Они стали специалистами по управлению и обслуживанию Bayraktar ​​и недавно вернулись из Турции, где проходили подготовку на соответствующих курсах.

У двоих из выпускников есть боевой опыт в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Исполняющий обязанности начальника учебного заведения Виталий Тюрин отметил, что применение беспилотной авиации на сегодняшний день – это не актуальность, а необходимость.

"Это уже не роскошь. Это просто необходимость. И если мы хотим вести разговор о независимости и неприкосновенности границ, то сегодняшние выпускники будут эффективно использовать то оружие, которое им будет доверено государством. Они готовы к этому", – сказал Тюрин.

Следующая партия курсантов приступит к подготовке по Bayraktar в Турции с 13 января.

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Оксана Житнюк
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Bayraktar ВСУ БПЛА Харьков
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