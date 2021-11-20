В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба состоялся выпуск офицеров летного факультета. 24 выпускника стали специалистами по Bayraktar, сообщается в видеосюжете Военного телевидения.

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Выпускники займут офицерские должности в частях беспилотной авиации Воздушных сил ВСУ. Они стали специалистами по управлению и обслуживанию Bayraktar ​​и недавно вернулись из Турции, где проходили подготовку на соответствующих курсах.

У двоих из выпускников есть боевой опыт в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Исполняющий обязанности начальника учебного заведения Виталий Тюрин отметил, что применение беспилотной авиации на сегодняшний день – это не актуальность, а необходимость.

"Это уже не роскошь. Это просто необходимость. И если мы хотим вести разговор о независимости и неприкосновенности границ, то сегодняшние выпускники будут эффективно использовать то оружие, которое им будет доверено государством. Они готовы к этому", – сказал Тюрин.

Следующая партия курсантов приступит к подготовке по Bayraktar в Турции с 13 января.

26 октября 2021-го в ответ на обстрел боевиков и гибель украинского военного ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь. Это было первое боевое применение Bayraktar Вооруженными силами.

12 ноября министр обороны Алексей Резников заявил, что в 2022 году Украина планирует приобрести у Турции дополнительную партию ударных беспилотников Bayraktar.

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Оксана Житнюк

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