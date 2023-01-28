Сегодня, 28 января, два истребителя ВВС Индии разбились во время тренировочного полета, один пилот погиб. Об этом сообщили ВВС Индии.

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"Сегодня утром два истребителя ВВС США потерпели крушение недалеко от Гвалиора. Самолеты выполняли обычную боевую тренировочную полетную задачу. Один из трех пилотов получил смертельные ранения. Назначено расследование для выяснения причин аварии", – говорится в заявлении ВВС.

По официальным данным, один из самолетов упал в Мадхья-Прадеше, а другой – в соседнем штате Раджастхан.

ВВС не уточнили, самолеты какого типа разбились, но местные СМИ сообщили, что это были Су-30 и Мираж-2000.

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Наталія Медведєва

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