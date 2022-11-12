В США на авиашоу "Крылья над Далласом" над летным полем столкнулись два самолета, сообщает местная телекомпания WFAA.

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На видео попал момент столкновения старинного дальнего бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 и самолета значительно меньшего размера (по неподтвержденным сообщениям, истребителя P-63 Kingcobra).

Самолеты столкнулись на небольшой высоте и практически мгновенно разрушились от столкновения.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Впоследствии Иран признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.

Сергій Бережний

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