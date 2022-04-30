Разрушенный оккупантами Мариуполь остается в ситуации гуманитарной катастрофы. Из-за невозможности улучшить санитарную ситуацию и обеспечить оставшихся жителей медициной, городу может угрожать эпидемия – от дизентерии до холеры и чумы. Об этом советник мэра города Петр Андрющенко сказал в эфире Current Time.

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Андрющенко считает, что в нынешней ситуации "Мариуполь и санитарная норма – это понятия-антагонисты, к сожалению".

Он указывает, что на улицах и под завалами остаются множество погибших. Кроме того, уже два месяца мариупольцы используют неочищенную воду. В городе не работают канализация и очистные сооружения.

Андрющенко подчеркивает, что в городе не осталось ни одного работающего медучреждения.

"Российская пропаганда рассказывает, что открываются какие-то пункты, обследуют каких-то людей. Но на самом деле из Донецка просто привозят дежурного доктора, который принимает в течение светового дня в одном-двух местах в Мариуполе. На 100 тысяч населения один-два доктора. Плюс отсутствие аптек, отсутствие необходимых лекарств", – рассказывает он.

Все это создает очень высокую вероятность вспышки эпидемии, считает Андрющенко.

28 апреля президент Зеленский заявил, что Украина готова к немедленным переговорам для эвакуации людей из мариупольского завода Азовсталь.

Сергей Бережной

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