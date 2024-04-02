Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как в боевых условиях работает робот-камикадзе Ratel S от участников платформы Brave1. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

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По словам Федорова, с помощью Ratel S украинские защитники взорвали мост в селе Ивановское Донецкой области, чем "существенно" усложнили логистику оккупантов.

Ratel S – это наземный робот от участников платформы Brave1. Военные используют его в качестве мобильной боеголовки, несущей противотанковые мины или боевой модуль.

Министр отметил, что робот работает дистанционно, поэтому оператор из безопасного места может атаковать вражескую цель.

"Работаем над тем, чтобы технологий в армии было больше. Есть крутая разработка, которая усилит военных, — подавайте ее на Brave1 и получайте гранты на развитие", — подчеркнул Федоров.

28 февраля в Минцифре показал многоразовый дрон-бомбер Hummel, который может нести вес до двух килограммов на расстояние до 20 км.

12 марта Федоров анонсировал начало массового производства роботизированных наземных платформ.

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