У Мінцифри показали бойову роботу робота-камікадзе Ratel S: підірвано міст окупантів – відео
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, як в бойових умовах працює робот-камікадзе Ratel S від учасників платформи Brave1. Відповідне відео він опублікував в Telegram.
За словами Федорова, за допомогою Ratel S українські захисники підірвали міст у селі Іванівське Донецької області, чим "суттєво" ускладнили логістику окупантів.
Ratel S – це наземний робот від учасників платформи Brave1. Військові використовують його як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.
Міністр зазначив, що робот працює дистанційно, тому оператор з безпечного місця може атакувати ворожу ціль.
"Працюємо над тим, щоб технологій в армії було більше. Маєте круту розробку, яка посилить військових, – подавайте її на Brave1 та отримуйте гранти на розвиток", – наголосив Федоров.
- 28 лютого у Мінцифри показали багаторазовий дрон-бомбер Hummel, який може нести вагу до двох кілограмів на відстань до 20 км.
- 12 березня Федоров анонсував початок масового виробництва роботизованих наземних платформ.
Читайте також: Федоров: Україна б'є по НПЗ росіян дронами з радіусом до 1000 км, але робимо і ті, що летять далі