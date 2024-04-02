Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, як в бойових умовах працює робот-камікадзе Ratel S від учасників платформи Brave1. Відповідне відео він опублікував в Telegram.

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За словами Федорова, за допомогою Ratel S українські захисники підірвали міст у селі Іванівське Донецької області, чим "суттєво" ускладнили логістику окупантів.

Ratel S – це наземний робот від учасників платформи Brave1. Військові використовують його як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.

Міністр зазначив, що робот працює дистанційно, тому оператор з безпечного місця може атакувати ворожу ціль.

"Працюємо над тим, щоб технологій в армії було більше. Маєте круту розробку, яка посилить військових, – подавайте її на Brave1 та отримуйте гранти на розвиток", – наголосив Федоров.

28 лютого у Мінцифри показали багаторазовий дрон-бомбер Hummel, який може нести вагу до двох кілограмів на відстань до 20 км.

12 березня Федоров анонсував початок масового виробництва роботизованих наземних платформ.

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