В Москве в ночь на 13 февраля произошел пожар в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть". Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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На опубликованных видео можно заметить зарево и пожар около предприятия.

Россияне назвали возгорание "плановыми работами".

Газпромнефть-Московский НПЗ – дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Установленная мощность завода – 12,5 млн тонн нефти в год. Он производит автомобильные бензины, дизельное, судовое и авиационное топливо, мазут, высокооктановые добавки для автомобильных бензинов, битумы и газы различного назначения. Завод обеспечивает около 40% потребностей столичного региона в нефтепродуктах.

Что именно стало причиной инцидента пока неизвестно.

Ранее вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

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