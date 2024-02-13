У Москві вночі була пожежа біля НПЗ "Газпромнєфть". РФ говорить про "планові роботи" — відео
У Москві в ніч проти 13 лютого сталася пожежа в районі нафтопереробного заводу "Газпромнєфть". Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.
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На опублікованих відео можна помітити заграву та пожежу біля підприємства.
Росіяни назвали спалах "плановими роботами".
Газпромнєфть-Московський НПЗ – дочірнє підприємство компанії "Газпром нєфть". Встановлена потужність заводу – 12,5 млн тонн нафти на рік. Він виробляє автомобільні бензини, дизельне, суднове та авіаційне паливо, мазут, високооктанові добавки до автомобільних бензинів, бітуми та гази різного призначення. Завод забезпечує близько 40% потреб Московського регіону у нафтопродуктах.
Що саме спричинило інцидент, поки що невідомо.
Раніше віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.
- 18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.
- 19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.
- Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.
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