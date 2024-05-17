В ночь на 17 мая в городе Новороссийск Краснодарского края РФ раздавались взрывы и возникли пожары. Местные власти заявили, что в городе работала система противовоздушной обороны.

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Как сообщило российское издание ASTRA со ссылкой на местных жителей, по состоянию на утро 17 мая в городе было слышно около 35 взрывов. На видео, обнародованных в местных пабликах, можно увидеть вспышки в небе и следы от пожара.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал, что ночная атака на Новороссийск была "безуспешной". Он заявил, что силами противовоздушной обороны было "подавлено" более 10 дронов, и из-за падения обломков возникли локальные возгорания. Люди, по его словам, якобы не пострадали.

Заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков тем временем сообщил, что в некоторых районах города пропал свет.

Осторожно, на видео есть ненормативная лексика.

4 августа 2023 года раздались взрывы в Новороссийске на юге РФ. Минобороны оккупантов заявило о якобы атаке украинских морских дронов, которую удалось отбить.

Позже стало известно, что СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк".

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