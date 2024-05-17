У ніч проти 17 травня у місті Новоросійськ Краснодарського краю РФ лунали вибухи та виникли пожежі. Місцева влада заявила, що у місті працювала система протиповітряної оборони.

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Як повідомило російське видання ASTRA з посиланням на місцевих мешканців, станом на ранок 17 травня у місті було чутно близько 35 вибухів. На відео, оприлюднених в місцевих пабліках, можна побачити спалахи в небі та сліди від пожежі.

Згодом губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв написав, що нічна атака на Новоросійськ була "безуспішною". Він заявив, що силами протиповітряної оборони було "придушено" понад 10 дронів, і через падіння уламків виникли локальні загоряння. Люди, за його словами, нібито не постраждали.

Заступник голови Новоросійська Олександр Яменсков тим часом повідомив, що в деяких районах міста зникло світло.

Обережно, на відео є ненормативна лексика.

4 серпня 2023 року пролунали вибухи у Новоросійську на півдні РФ. Міноборони окупантів заявило про нібито атаку українських морських дронів, яку буцімто вдалось відбити.

Згодом стало відомо, що СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська, унаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк".

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