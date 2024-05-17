У Новоросійську вночі лунали вибухи, у місті пожежі й зникло світло – відео
У ніч проти 17 травня у місті Новоросійськ Краснодарського краю РФ лунали вибухи та виникли пожежі. Місцева влада заявила, що у місті працювала система протиповітряної оборони.
Як повідомило російське видання ASTRA з посиланням на місцевих мешканців, станом на ранок 17 травня у місті було чутно близько 35 вибухів. На відео, оприлюднених в місцевих пабліках, можна побачити спалахи в небі та сліди від пожежі.
Згодом губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв написав, що нічна атака на Новоросійськ була "безуспішною". Він заявив, що силами протиповітряної оборони було "придушено" понад 10 дронів, і через падіння уламків виникли локальні загоряння. Люди, за його словами, нібито не постраждали.
Заступник голови Новоросійська Олександр Яменсков тим часом повідомив, що в деяких районах міста зникло світло.
Обережно, на відео є ненормативна лексика.
- 4 серпня 2023 року пролунали вибухи у Новоросійську на півдні РФ. Міноборони окупантів заявило про нібито атаку українських морських дронів, яку буцімто вдалось відбити.
- Згодом стало відомо, що СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська, унаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк".
Читайте також: У Криму – вибухи й пожежа в районі аеродрому "Бельбек". Окупанти заявляють про роботу ППО