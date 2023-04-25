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В Новосибирске на кладбище обнаружили массовое захоронение террористов Вагнера – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 11:18
Видео: Тайга.Инфо
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На одном из кладбищ Новосибирска в России обнаружили десятки могил с символикой государственной террористической организации Группы Вагнера. Видео опубликовало российское издание Тайга.Инфо, редакция которого утверждает, что подтвердила подлинность захоронений.

По данным издания, один из кварталов новосибирского кладбища выделен под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти.

В частности, все они похоронены в конце 2022 года и начале 2023-го.

"На большинстве из них установлены венки, с которыми в СМИ ассоциируют ЧВК "Вагнера". На ряде могил замечены только венки в цветах российского флага", – говорится в сообщении.

По приблизительным подсчетам россиян, на участке может находиться более 200 могил.

Издание отмечает, что о смерти многих террористов, похороненных на этом кладбище, российские военные власти не сообщали ни родственникам, ни делали официальные заявления относительно "погибших" на войне против Украины.

  • 6 ноября 2022 года в сводке ISW содержалась информация о том, что большинство наемников террористической организации Группы Вагнера составляют зеки.
  • В начале апреля 2023 года сообщалось, что осужденный за убийство наемник был задержан в России по подозрению в новом убийстве через несколько дней после его возвращения с войны против Украине.
  • 10 апреля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в районе Бахмута заявил, что защитники города истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Читайте также: В России хоронят террористов из группы Вагнера, не сообщая семьям об их ликвидации – ВВС

Мілана Головань
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