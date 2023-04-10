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В районе Бахмута артиллеристы 28 бригады уничтожили склад инженерных боеприпасов — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 09:34
Уничтожение танка РФ под Бахмутом (Фото: скриншот с видео)
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На Бахмутском направлении артиллеристы 28 бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили склад инженерных боеприпасов россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

На записи можно увидеть прямое попадание артиллеристов в склад оккупантов и последующую детонацию.

"Наши артиллеристы уверены, что как неделю начнешь, так ее и проведешь. Поэтому понедельники для оккупантов особенно "зажигательные", — сказано в сообщении.

В последние месяцы 28 бригада Вооруженных Сил Украины выполняет боевые задачи в районе Бахмута.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.

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Дмитро Гриниченко
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войнаДонбассартиллерияпотерибахмут28 бригада
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