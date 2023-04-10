На Бахмутском направлении артиллеристы 28 бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили склад инженерных боеприпасов россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
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На записи можно увидеть прямое попадание артиллеристов в склад оккупантов и последующую детонацию.
"Наши артиллеристы уверены, что как неделю начнешь, так ее и проведешь. Поэтому понедельники для оккупантов особенно "зажигательные", — сказано в сообщении.
В последние месяцы 28 бригада Вооруженных Сил Украины выполняет боевые задачи в районе Бахмута.
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.
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