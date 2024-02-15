В России произошел взрыв на оборонном заводе "Алтай", огромный "гриб" дыма — фото, видео

В российском Бийске Алтайского края России произошел взрыв на оборонном предприятии "Алтай". Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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На опубликованных видео можно заметить огромный "гриб" из дыма после взрыва.

Местный мэр назвал происшествие "хлопком".

Он заявил, что это было "вызвано технологическим процессом".

Предприятие "Алтай" входит в государственную корпорацию "Роскосмос". Находится под санкциями всех стран Европейского Союза, Украины, США и Японии.

Основная продукция, разрабатываемая и выпускаемая предприятием, — различные высокоэнергетические составы для нужд оборонной промышленности.

Ранее вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и наиболее отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

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