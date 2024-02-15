В России произошел взрыв на оборонном заводе "Алтай", огромный "гриб" дыма — фото, видео
В российском Бийске Алтайского края России произошел взрыв на оборонном предприятии "Алтай". Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
На опубликованных видео можно заметить огромный "гриб" из дыма после взрыва.
Местный мэр назвал происшествие "хлопком".
Он заявил, что это было "вызвано технологическим процессом".
Предприятие "Алтай" входит в государственную корпорацию "Роскосмос". Находится под санкциями всех стран Европейского Союза, Украины, США и Японии.
Основная продукция, разрабатываемая и выпускаемая предприятием, — различные высокоэнергетические составы для нужд оборонной промышленности.
Ранее вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга.
- 18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и наиболее отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.
- 19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.
- Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.
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