У Росії стався вибух на оборонному заводі "Алтай", видно величезний "гриб" диму — фото та відео

У російському Бійську Алтайського краю Росії стався вибух на оборонному підприємстві "Алтай". Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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На опублікованих відео можна помітити величезний "гриб" із диму після вибуху.

Місцевий мер назвав пригоду "хлопком".

Він заявив, що це було "викликано технологічним процесом".

Підприємство "Алтай" входить до державної корпорації "Роскосмос". Знаходиться під санкціями всіх країн Європейського Союзу, України, США та Японії.

Основна продукція, що розробляється та випускається підприємством, — різні високоенергетичні склади для потреб оборонної промисловості.

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Раніше віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.

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