В российском Воронеже дроны Главного управления разведки атаковали 866-й состав горючего на территории воинской части №75044. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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По словам местных жителей, около 21:00 по местному времени в Воронеже раздались взрывы на территории хранилища горючего.

Как отметил собеседник LIGA.net, помимо Воронежской области, очевидцы на Белгородщине также сообщали о взрывах.

Затем в российских Telegram-каналах начали появляться фото и видео пожара на территории воинской части № 75004, где расположен состав горючего.

В украинской разведке LIGA.net сообщили, что состав горючего в Воронеже атаковали дроны ГУР.

От местных или федеральных властей официальных сообщений о попадании БпЛА не поступало.

В то же время, как отметил губернатор Воронежской области, беспилотник был "обнаружен" и "перехвачен".

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, по словам российских пропагандистов, громко было в городе Джанкой в районе военного аэродрома.

В этот же день в ГУР сообщили, что на аэродроме "Кряж" в городе Самара РФ уничтожен транспортный вертолет Ми-8.

Вечером 17 апреля жители Воронежа поделились фото и видео после атаки беспилотников на город.

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