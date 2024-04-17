У російському Воронежі дрони ГУР уразили склад пального – джерело

У російському Воронежі дрони Головного управління розвідки атакували 866-ий склад пального на території військової частини № 75044. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки і оборони.

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За словами місцевих жителів, близько 21:00 за місцевим часом у Воронежі пролунали вибухи на території сховища пального.

Як зазначив співрозмовник LIGA.net, крім Воронезької області, очевидці на Бєлгородщині також повідомляли про вибухи.

Згодом в російських Telegram-каналах почали з‘являтися фото та відео пожежі на території військової частини № 75004 у Воронежі, де розташований склад пального.

В українській розвідці LIGA.net повідомили, що склад пального у Воронежі атакували дрони ГУР.

Від місцевої або федеральної влади офіційних повідомлень про влучання БпЛА не надходило.

Водночас, як зазначив губернатор Воронезької області, безпілотник було "виявлено" та "перехоплено".

Фото: Соцмережі

В ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, за словами російських пропагандистів, гучно було в місті Джанкой в районі військового аеродрому.

Цього ж дня у ГУР повідомили, що на аеродромі "Кряж" у місті Самара РФ знищено транспортний вертоліт Мі-8.

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