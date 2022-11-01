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Вчерашний удар стоил РФ эквивалента более 2 млн средних российских пенсий – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 23:38
Володимир Зеленський (Скріншот)
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По словам президента Владимира Зеленского , только вчерашний удар по украинской энергосистеме стоил России эквивалента "свыше 2 млн средних российских пенсий". Об этом президент сказал в своем видеообращении.

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По его словам, для всех потребителей в Украине уже восстановлена техническая возможность водоснабжения. Для большинства также – и техническая возможность поставки электричества.

Президент сообщил, что стабилизационные отключения электроэнергии продолжаются в девяти регионах Украины. Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений.

Уже более 20 000 потребителей в освобожденніх районах Харьковской области получили поставки газа. В Волчанске, Балаклее и других городах возобновляется возможность теплоснабжения, сообщил Зеленский.

"Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой, но мы должны понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни", – сказал президент.

По его словам, только вчерашний удар по украинской энергосистеме стоил России эквивалент "свыше 2 млн средних российских пенсий, и это лишь один удар — месячные доходы 2 млн 300 тыс российских пенсионеров".

"Вместо того чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, чтобы только не признавать, какую историческую ошибку они совершили этой своей войной против Украины", – отметил Зеленский.

  • Армия РФ утром 31 октября нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. ПВО сбила 45 ракет из 55 запущенных.
  • По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, около 40% украинской энергетической системы были повреждены.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский энергетика ракетный удар водоснабжение электроэнергия
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