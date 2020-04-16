Верховная Рада пробует избавиться от спама поправками: трансляция заседания

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Сегодня Верховная Рада рассматривает изменения в регламент, которые позволят избавиться от законодательного спама, а также закон о децентрализации

Сегодня, 16 апреля, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание.

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В повестке дня - законопроект №1043 об изменениях в регламент. Принятие этого закона должно позволить Раде избежать рассмотрения всех 16 000 правок к так называемому "антиколомойскому" закону (№2571-д).

Нардеп из Слуги народа Александр Качура в эфире трансляции Радио Свобода заявил, что голоса под принятие изменений в регламент есть.

Также Рада рассмотрит во втором чтении изменения в закон о местном самоуправлении и закон об оборонных закупках, а в первом чтении - изменения в законодательстве об усилении защиты телекоммуникационных сетей.

Помимо этого, Рада рассмотрит ратификацию соглашения о гранте Фонду Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Видео: Радио Свобода

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Теги: верховная рада, децентрализация, внеочередное заседание, антиколомойский закон
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